Посетители одесского дельфинария стали свидетелями пополнения труппы - прямо во время выступления родился дельфиненок. Камеры зафиксировали волнительный момент.

Посетители одесского дельфинария стали свидетелями пополнения труппы — прямо во время выступления родился дельфиненок. Камеры зафиксировали волнительный момент."На ваших глазах родилась новая жизнь", — сообщил изумленным зрителям комментатор.На кадрах видно, что далеко не все поверили "голосу с неба", а потому отправились к бортику лично удостовериться в том, что в семействе дельфинов произошло пополнение.Малыш быстро поднялся к поверхности, а потом неотступно сопровождал маму, которую зрители удостоили аплодисментов.Последний раз дельфинята рождались в дельфинарии "Немо" в 2013 и 2015 годах.