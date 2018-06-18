Роды в поезде парализовали движение городских электричек RER на линии А в Париже. Новорожденный мальчик появился в поезде на станции Обер.

Роды в поезде парализовали движение городских электричек RER на линии А в Париже. Новорожденный мальчик появился в поезде на станции "Обер".Движение между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Наньсон" было временно прервано, сообщает ТАСС.Пассажирка электрички и новорожденный мальчик были доставлены в больницу. Оба чувствуют себя хорошо.С рождением малыша поздравило руководство транспортной компании и преподнесло ему неожиданный подарок: теперь новорожденный малыш до 25 лет сможет бесплатно пользоваться всем общественным транспортом французской столицы и ее пригородов.