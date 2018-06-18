Известный композитор
Людмила Лядова переписала элитную
недвижимость на своего адвоката Виктора Дворовенко. Она заключила с
помощником договор купли-продажи, что взбесило других претендентов на
наследство.
Известный композитор
Людмила Лядова переписала элитную
недвижимость на своего адвоката Виктора Дворовенко. Она заключила с
помощником договор купли-продажи, что взбесило других претендентов на
наследство.
О том, что Дворовенко стал официальным обладателем квартиры композитора,
стало известно в программе "Пусть говорят". К слову, примерная стоимость недвижимости
– 70 миллионов рублей.
Близкая подруга композитора Элеонора Филина заявила, что Виктор Дворовенко
ухаживает за семьей Лядовой из искренних побуждений. По ее словам, когда
самочувствие Людмилы Алексеевны резко ухудшилось, мужчина отправил ее в лучшую
клинику. "Ее мужа он также лечил от алкоголизма и продолжает обеспечивать их
обоих… Она абсолютно счастлива и окружена заботой", – утверждает Филина.
В настоящее время супруг прославленного композитора Александр Кудряшов лечится
от рака. В студию пришла его внучка Кристина Зиновьева. Она заявила, что ей
запрещают общаться с дедом по телефону и не пускают в квартиру. Якобы, она
приходила не раз, но дверь ей Людмила Лядова не открыла.
"Потом мне позвонил
Дворовенко и сказал, чтобы я больше не беспокоила Людмилу Алексеевну и ее
семью", – рассказала Зиновьева. Но в искренность намерений женщины ее подруги
не верят. Они считают, что она мечтает завладеть дорогостоящей квартирой.
Появился в студии и сам Александр Кудряшов. Он подтвердил, что его супруга продала
квартиру адвокату. "Мы с женой виделись в последний раз где-то месяц назад.
После выхода из первой клиники я жил с ней, Дворовенко за нами ухаживал. Я
знаю, что квартира сейчас принадлежит ему", – рассказал мужчина.
Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Является знаменитым советским и российским композитором, пианисткой, певицей.