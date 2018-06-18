Известный композитор Людмила Лядова переписала элитную недвижимость на своего адвоката Виктора Дворовенко. Она заключила с помощником договор купли-продажи, что взбесило других претендентов на наследство.

Известный композиторЛюдмила Лядова переписала элитнуюнедвижимость на своего адвоката Виктора Дворовенко. Она заключила спомощником договор купли-продажи, что взбесило других претендентов нанаследство.О том, что Дворовенко стал официальным обладателем квартиры композитора,стало известно в программе "Пусть говорят". К слову, примерная стоимость недвижимости– 70 миллионов рублей.Близкая подруга композитора Элеонора Филина заявила, что Виктор Дворовенкоухаживает за семьей Лядовой из искренних побуждений. По ее словам, когдасамочувствие Людмилы Алексеевны резко ухудшилось, мужчина отправил ее в лучшуюклинику. "Ее мужа он также лечил от алкоголизма и продолжает обеспечивать ихобоих… Она абсолютно счастлива и окружена заботой", – утверждает Филина.В настоящее время супруг прославленного композитора Александр Кудряшов лечитсяот рака. В студию пришла его внучка Кристина Зиновьева. Она заявила, что ейзапрещают общаться с дедом по телефону и не пускают в квартиру. Якобы, онаприходила не раз, но дверь ей Людмила Лядова не открыла."Потом мне позвонилДворовенко и сказал, чтобы я больше не беспокоила Людмилу Алексеевну и еесемью", – рассказала Зиновьева. Но в искренность намерений женщины ее подругине верят. Они считают, что она мечтает завладеть дорогостоящей квартирой.Появился в студии и сам Александр Кудряшов. Он подтвердил, что его супруга продалаквартиру адвокату. "Мы с женой виделись в последний раз где-то месяц назад.После выхода из первой клиники я жил с ней, Дворовенко за нами ухаживал. Язнаю, что квартира сейчас принадлежит ему", – рассказал мужчина.Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Является знаменитым советским и российским композитором, пианисткой, певицей.