Северное Проектно-конструкторское бюро занялось разработкой нового большого десантного корабля для российского военно-морского флота. Информация о нем пока очень скудная. Известно, что это не развитие какого-то уже существующего проекта: судно создают полностью с ноля. Сейчас идет этап эскизного проектирования.

Северное Проектно-конструкторское бюро занялось разработкой нового большого десантного корабля для российского военно-морского флота. Информация о нем пока очень скудная. Известно, что это не развитие какого-то уже существующего проекта: судно создают полностью с ноля. Сейчас идет этап эскизного проектирования. Водоизмещение БДК составит примерно 8 тысяч тонн, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.Напомним, в начале июня завершились госиспытания большого десантного корабля "Иван Грен". После чего, его собирались заново покрасить, провести финальную ревизию и отдать военным. По данным российских СМИ, церемония подъема Андреевского флага должна состояться уже через два дня. Служить новый БДК будет на Северном флоте.Десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" спустили на воду в 2012 году. Его водоизмещение – около 6 тысяч тонн. На борт БДК способен взять до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.