Федеральная таможенная служба предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости. Планируется, что это добавит бюджету 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

Федеральная таможенная служба предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости. Планируется, что это добавит бюджету 25 миллиардов рублей в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.Ведомство уже подготовило комплексное предложение по "совершенствованию трансграничной интернет-торговли". Представитель Федеральной таможенной службы рассказал, что товары для личного пользования предлагается расценивать как коммерческие.Более того, в предложении отражена идея снизить для них пошлину с 30% до 20% и ввести комбинированную ставку. Ведомство также намерено установить сбор в размере 20% на все коммерческие товары дешевле 200 евро.Стоит отметить, что когда нововведение в ступит в силу, на дешевых покупках в Сети можно будет поставить крест. К примеру, в первую очередь пострадают пользователи таких популярных сервисов, как AliExpress и eBay, передают "Ведомости".По информации представителяФедеральной таможенной службы, обнулить беспошлинный порог и снизить пошлину предлагают через год или полтора. Это время будет отведено на подготовку бизнесу, "Почте России" и самой таможне. "Снижать порог нужно постепенно, а говорить о его обнулении – не раньше 2020 года",сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.Напомним, что в 2017 году лишь 0,02% из 280 миллионов посылок из иностранных интернет-магазинов стоили больше 200 евро. При этом 95% отправлений стоили меньше 30 евро.