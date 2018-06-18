В ближайшие шесть лет пенсии в России вырастут на 8-10%. Увеличение размера выплат произойдет при условии начала пенсионной реформы, проведение которой анонсировали на днях в правительстве. О будущих пенсиях россиян рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

В ближайшие шесть лет пенсии в России вырастут на 8-10%.Увеличение размера выплат произойдет при условии начала пенсионной реформы,проведение которой анонсировали на днях в правительстве. О будущих пенсияхроссиян рассказал глава Минтруда Максим Топилин.По его словам, роста пенсионных выплат на 8-10% в России ещеникогда не было. Министр подсчитал, что за следующие годы среднегодоваяприбавка составит тысячу рублей. "Это будет означать, что мыпроиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чеминфляция", – сказал Топилин в интервью на телеканале "Россия24".Говоря о грядущем повышении пенсионного возраста, глававедомства подчеркнул, что эти меры не должны оказать серьезного влияния набезработицу. По его словам, значимых изменений в этом показателе непредвидится.Напомним, о предстоящей реформе пенсионной системы объявилна прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава кабминапредложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 дляженщин.Предполагается, что реформа начнется уже со следующего года.В настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а представительницыпрекрасной половины человечества – в 55. Таким образом, для первых пенсионныйвозраст повысится на пять лет, для вторых – на восемь.Однако перемены произойдут не сразу. В правительствепредложили длительный переходный период – повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Таким образом, показатель в 65 лет для мужчин будетдостигнут в 2028 году, а для женщин – в 2034.Медведев также напомнил о непростой демографической ситуациив стране, когда пенсионеров становится все больше, а доля работающих людейснижается. Глава кабмина отметил, что это может привести к разбалансировкепенсионной системы, в результате чего государство не сможет выполнять своисоциальные обязательства.