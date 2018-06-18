В ближайшие шесть лет пенсии в России вырастут на 8-10%.
Увеличение размера выплат произойдет при условии начала пенсионной реформы,
проведение которой анонсировали на днях в правительстве. О будущих пенсиях
россиян рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
В ближайшие шесть лет пенсии в России вырастут на 8-10%.
Увеличение размера выплат произойдет при условии начала пенсионной реформы,
проведение которой анонсировали на днях в правительстве. О будущих пенсиях
россиян рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
По его словам, роста пенсионных выплат на 8-10% в России еще
никогда не было. Министр подсчитал, что за следующие годы среднегодовая
прибавка составит тысячу рублей. "Это будет означать, что мы
проиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чем
инфляция", – сказал Топилин в интервью на телеканале "Россия
24".
Говоря о грядущем повышении пенсионного возраста, глава
ведомства подчеркнул, что эти меры не должны оказать серьезного влияния на
безработицу. По его словам, значимых изменений в этом показателе не
предвидится.
Напомним, о предстоящей реформе пенсионной системы объявил
на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава кабмина
предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для
женщин.
Предполагается, что реформа начнется уже со следующего года.
В настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а представительницы
прекрасной половины человечества – в 55. Таким образом, для первых пенсионный
возраст повысится на пять лет, для вторых – на восемь.
Однако перемены произойдут не сразу. В правительстве
предложили длительный переходный период – повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Таким образом, показатель в 65 лет для мужчин будет
достигнут в 2028 году, а для женщин – в 2034.
Медведев также напомнил о непростой демографической ситуации
в стране, когда пенсионеров становится все больше, а доля работающих людей
снижается. Глава кабмина отметил, что это может привести к разбалансировке
пенсионной системы, в результате чего государство не сможет выполнять свои
социальные обязательства.