19 июня сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира. Ее соперником станет египетская команда. Россияне в этой встрече выступят в красных футболках, белых шортах и красных гетрах.

19 июня сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира. Ее соперником станет египетская команда. Россияне в этой встрече выступят в красных футболках, белых шортах и красных гетрах.Об этом стало известно из сообщения официального "Твиттера" сборной России. А вот вратарь Игорь Акинфеев, в отличие от полевых игроков, выйдет на поле в зеленом свитере.Напомним, что встреча между россиянами и египтянами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.