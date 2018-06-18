Наследница миллиардера Ирина Чигиринская вышла замуж за сына экс-замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли. Тожество поразило своим королевским размахом.
Наследница миллиардера Ирина Чигиринская вышла замуж за сына экс-замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли. Тожество поразило своим королевским размахом.
Платье для невесты сшил ливанский дизайнер Зухаир
Мурад. За него выложили 14 миллионов рублей. А на угощение семьи молодых
потратили не менее 30 миллионов рублей.
На свадьбу были приглашены 1500 гостей, передает Life.ru. Церемония прошла в гольф-клубе. Стол
буквально ломился от яств: шашлыки, карпаччо из семги, рыбное ассорти, узбекский
плов, фрукты и ягоды, – венчал это гастрономическое великолепие прекрасный
торт.
Развлекали гостей самые топовые
персоны отечественного шоу-бизнеса: Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Эмин, Ани Лорак и Григорий Лепс. Вели свадьбу Николай Басков и Максим Галкин. Шнур даже водил с гостями торжества хоровод.
Пользователей Сети взбесил размах праздника дочки миллиардера,
предпринимателя Александра Чигиринского. Народ выразил свое возмущение в
комментариях. "Пора бы их всех как в 1917!", "Офигеть
14 лимонов за платье", "Но мы все равно будем работать до 65", "Кому все, кому
ничего", "На платье не жалко, а детям со всех
каналов просим", – написали россияне.