Наследница миллиардера Ирина Чигиринская вышла замуж за сына экс-замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли. Тожество поразило своим королевским размахом.

Наследница миллиардера Ирина Чигиринская вышла замуж за сына экс-замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли. Тожество поразило своим королевским размахом.Платье для невесты сшил ливанский дизайнер ЗухаирМурад. За него выложили 14 миллионов рублей. А на угощение семьи молодыхпотратили не менее 30 миллионов рублей.На свадьбу были приглашены 1500 гостей, передает Life.ru. Церемония прошла в гольф-клубе. Столбуквально ломился от яств: шашлыки, карпаччо из семги, рыбное ассорти, узбекскийплов, фрукты и ягоды, – венчал это гастрономическое великолепие прекрасныйторт.Развлекали гостей самые топовыеперсоны отечественного шоу-бизнеса: Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Эмин, Ани Лорак и Григорий Лепс. Вели свадьбу Николай Басков и Максим Галкин. Шнур даже водил с гостями торжества хоровод.Пользователей Сети взбесил размах праздника дочки миллиардера,предпринимателя Александра Чигиринского. Народ выразил свое возмущение вкомментариях. "Пора бы их всех как в 1917!", "Офигеть14 лимонов за платье", "Но мы все равно будем работать до 65", "Кому все, комуничего", "На платье не жалко, а детям со всехканалов просим", – написали россияне.