Хорватский форвард Никола Калинич досрочно покидает чемпионат мира по футболу. Главный тренер национальной команды Златко Далич принял такое решение после того, как игрок отказался выйти на замену в матче против Нигерии, сославшись на проблемы со спиной.

Хорватский форвард Никола Калинич досрочно покидает чемпионат мира по футболу. Главный тренер национальной команды Златко Далич принял такое решение после того, как игрок отказался выйти на замену в матче против Нигерии, сославшись на проблемы со спиной.Как сообщает РИА Новости, наставник хорватов планировал заменить Марио Манджукича в конце игры с нигерийцами. Из-за отказа Калинича выходить на поле Далич был вынужден выпустить Марко Пьяцу.Напомним, что сборная Хорватии обыграла африканскую команду со счетом 2:0. Ожидается, что 18 июня главный тренер хорватов официально объявит об отчислении Калинича.