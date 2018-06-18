Популярный среди молодежи рэпер, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, жестко высказался о разводе лидера группы Ленинград Сергея Шнурова с супругой Матильдой. Юноша отметил, что изменить любимой супруге, расстаться с ней, а потом говорить о том, что таких как она много – это настоящая подлость.

Популярный средимолодежи рэпер, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, жестко высказалсяо разводе лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с супругойМатильдой. Юноша отметил, что изменить любимой супруге, расстаться с ней, апотом говорить о том, что таких как она много – это настоящая подлость.Гнойный опубликовал дисс(современный вариант эпиграммы) на Шнурова на сайте YouTube. В незамысловатомролике рэпер распекает певца за эгоцентричность и половую распущенность."Когда Сережа Шнуров предалжену не было б никого, кто это опроверг. – начинается первый куплет дисса – Неделькупоныл, что просрал мечту: дорогая, я такой конченный человек. (…) Но, сидя наверанде своей московской квартиры, он строчил уже совсем другое: да ***, чтопредал родная, таких ***, как ты у меня будет столько, я ведь Сережа Шнур…".Также юноша отмечает,что Сергею не стоило "менять мечту на пять минут сомнительногосекса". Он язвительно называет артиста "гигантом духа", "жалким одиноким стариком в оранжевых легинсах".В конце клипа Гнойный символично завязывает шнур в узел.Отметим, что дисс –это выказывание неуважения к какому-либо лицу в форме текста, и обычно их пишутпарами. То есть дисс – ответный дисс, поэтому, возможно, вскоре мы услышим реакциюСергея на это подлое нападение рэпера.Добавим, что Гнойный постоянно задирает отечественных звезд.К примеру, в апреле 2018 года юноша сделал дисс на блогера Николая Соболева. Музыкантобвинил молодого человека в том, что тот распространяет в Сети непровереннуюинформацию и не имеет своего мнения ни по одному из поднимаемых вопросов. Послеэтого ролика, в Сети разгорелся настоящий скандал.Напомним, 25 маяСергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том,что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил небеспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальные новости.По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.