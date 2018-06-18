Социалисты, пришедшие к власти в Испании в начале июня, заявили о твердом намерении перенести останки бывшего диктатора Франко, ныне покоящиеся в мавзолее.

Социалисты, пришедшие к власти в Испании в начале июня, заявили о твердом намерении перенести останки бывшего диктатора Франко, ныне покоящиеся в мавзолее.Об этом со ссылкой на газету El País сообщает РИА Новости.Вице-премьер правительства Кармен Кальво заявила, что правительство выполнит решение, принятое конгрессом страны в 2017 году. Тогда Испанская социалистическая рабочая партия добилась инициативы о перезахоронении диктатора Испании Франсиско Франко, который правил страной в 1939-1975 годах. При этом это решение не было обязательным к исполнению.Ранее, в 2007 году социалисты способствовали принятию закона об исторической памяти, который предполагал избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших, монументальном комплексе, сооруженном в 1940-х годах по приказу самого каудильо как памятник погибшим в гражданской войне в 1936-1939 годах. Там же расположен и мавзолей Франко.Другой представитель социалистов Оскар Пуэнте проинформировал общественность, что кабинет министров намерен приступить к эксгумации тела диктатора "в максимально сжатые сроки".Политические противники социалистов считают, что у правительства Педро Санчеса не хватит голосов в парламенте, чтобы добиться исполнения даного решения. Так, руководитель фонда Франсиско Франко генерал Хуан Чичарро Ортега заявил, что Франко был похоронен в Долине Павших по распоряжению короля Испании.В гражданской войне между социалистами и националистами в Испании в 1936-1939 годах победили последние. Погибли 320 тысяч сторонников республики и 130 тысяч франкистов. При этом каждый пятый погибший стал жертвой не собственно военных действий, а политических репрессий по обе стороны фронта. По окончании войны страну покинули более 600 тысяч испанцев, в том числе, известные деятели культуры, такие как Пабло Пикассо.