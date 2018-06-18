Иосиф Кобзон попал в больницу. Легендарный артист пожаловался на ухудшение самочувствия.

Иосиф Кобзон попал в больницу. Легендарный артист пожаловался на ухудшение самочувствия.Как компетентно сообщает телеграм-канал 112, Иосиф Кобзон обратился в столичную клинику с жалобами на ухудшение самочувствия. Примечательно, мэтр отечественной сцены сделал это самостоятельно. Врачи среагировали немедленно, предложив остаться на обследование. сообщается, что легендарный артист занял палату в хирургии, на 18 этаже.Отметим, что в последнее время многочисленные поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья Иосифа Кобзона. Дело в том, что недавно легендарного исполнителя не в лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. После этого поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей средств массовой информации. "Как глупо выставлять такое о таких людях! Пусть это будет на вашей совести. Этим можно погубить человека, ведь он не в том возрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…" – написал один них.После этого репортеры связались с сами Кобзоном. чтобы выяснить, как он себя чувствует. "У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", – сообщил в недавнем интервью мэтр. Отметим, что патриарху российской сцены идет 81-й год. Впрочем, голос у Иосифа Кобзона все такой же сильный и звучный. Да и концерты он дает многочасовые.