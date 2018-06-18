Полицейские рассказали курсантам об их предстоящей практике в различных подразделениях УВД по ВАО и провели подробный инструктаж...
Курсанты 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Юридический колледж» посетили Отделение профессиональной подготовки УВД по Восточному округу г. Москвы.
Будущих полицейских в классе службы встретили начальник Отделения профессиональной подготовки УВД по ВАО майор внутренней службы Екатерина Онищенко и инструктор ОПП УВД по ВАО старший лейтенант внутренней службы Евгений Кононов.
Полицейские рассказали курсантам об их предстоящей практике в различных подразделениях УВД по ВАО и провели подробный инструктаж. Инструктор ОПП УВД по ВАО Евгений Кононов подробно рассказал о профессиональной подготовке, отметив, что служебная и физическая подготовка очень важна для сотрудников полиции любых подразделений и что необходимо с юного возраста воспитывать в себе положительное отношение к спорту. Также полицейские рассказали им о добросовестном усвоении учебной программы, профессиональном обучении и выполнении учебного плана.
В конце встречи сотрудники ОПП УВД по ВАО проверили строевую подготовку курсантов. Начальник Отделения профессиональной подготовки Управления Екатерина Онищенко пожелала курсантам успехов на практике и пригласила их продолжить профессиональную деятельность в подразделениях УВД по ВАО после окончания обучения в Юридическом колледже.
Пресс-служба УВД по ВАО
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