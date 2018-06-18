Сотрудники от всего сердца поздравили Павла Павловича с его 90-летием, вручили цветы и памятные подарки...

Сотрудники полиции УВД по ЦАО поздравили ветерана органов внутренних дел майора милиции в отставке Павла Ерастова с 90-летием.Ветерана приехали поздравить заместитель командира 2 батальона ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Юрий Дугинец и инспектор 2 ОБ ДПС лейтенант полиции Иван Корниенко, а также начальник Отдела морально-психологического обеспечения УВД по ЦАО майор внутренней службы Вероника Крапухина и заместитель начальника подполковник внутренней службы Надежда Зубко.Павел Павлович рассказал сотрудникам, что в годы Великой Отечественной войны работал в колхозе счетоводом. В декабре 1948 года был призван в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк специального назначения, где он прослужил три года. В 1953 году Павел Павлович поступил на службу в ОРУД ГАИ г. Москвы, где прослужил 31 год и вышел в отставку в должности старшего инспектора дознания ГАИ Таганского района в звании майора милиции.Павел Павлович был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», ведомственной медалью МВД РФ «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, медалью «50 лет Советской милиции».Сотрудники от всего сердца поздравили Павла Павловича с его юбилеем, вручили цветы и памятные подарки, пожелали ему хорошего здоровья и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по ЦАО (495) 600-11-60