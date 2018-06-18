Полицейские УВД по ТиНАО продолжают обучать детей правилам безопасности и правильного поведения в период летних школьных каникул...

Полицейские УВД по ТиНАО продолжают обучать детей правилам безопасности и правильного поведения в период летних школьных каникул.Старший инспектор ПДН УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Кузнецова посетила один из детских оздоровительных городских лагерей, расположенных на территории Новой Москвы, чтобы провести с отдыхающими ребятами профилактический урок безопасности.На урок с полицейским собралось более 30 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Екатерина Кузнецова рассказала ребятам о необходимости соблюдения мер безопасности и правил поведения в общественных местах, об ответственности за совершение различных правонарушений, а также обратила особое внимание детей на осторожность при общении в различных социальных сетях, особенно с неизвестными людьми.Кроме того, инспектор ПДН напомнила присутствующим о бережном отношении к своему имуществу и посоветовала не оставлять без присмотра свои велосипеды и сотовые телефоны.В свою очередь дети устроили для сотрудника полиции сюрприз. Они подготовили и разыграли телевизионную викторину, где у каждого из ребят была своя роль. Кто-то выступил диктором программы новостей, кто-то – обозревателем спортивных мероприятий. Одна из «ведущих» программы о здоровье и безопасности, 12-летняя воспитанница детского лагеря, напомнила ребятам о соблюдении особых мер на водных объектах и в лесопарковых зонах.В завершение встречи сотрудник полиции пожелала ребятам хорошего отдыха, здоровья и отличного настроения.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79