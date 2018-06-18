Помощник начальника УВД по Западному округу также обратился к участникам бронепробега, подчеркнув в своей напутственной речи важность проекта для патриотического воспитания молодежи...

На территории мемориального комплекса на Поклонной горе прошел торжественный старт второго ежегодного бронепробега Союзного государства России и Белоруссии "Дорога Мужества", приуроченного к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.На открытии бронепробега была оргинизована выставка военных бронеавтомобилей: БМ-14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2. В рамках мероприятия ветераны и волонтеры всех стран СНГ проедут на восстановленных бронемашинах по маршруту Москва - Брест - Москва. Сотрудники полиции Западного округа Москвы поддержали патриатическую акцию.В торжественной церемонии открытия пробега принял участие помощник начальника УВД по Западному округу ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков, президент Военно-технического общества Алексей Мигалин, заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Соколов, представители вооруженных сил стран Таджикистана, Узбекистана, Армении и Киргизии, а также ветераны Великой Отечественной войны и личный состав подразделений столичной полиции.Перед началом старта батюшка протоиерей Александр Добродеев отслужил молебен. «Мы долго готовились к бронепробегу и сейчас рады объявить его старт. Это ответственный проект, и все наши усилия стоят поставленной цели. Мы вспомним о подвиге наших соотечественников и почтим их славу на международном уровне», — сказал Алексей Мигалин.Помощник начальника УВД по Западному округу также обратился к участникам бронепробега, подчеркнув в своей напутственной речи важность проекта для патриотического воспитания молодежи. «Сотрудники полиции не могли не поддержать эту акцию, ведь на фронтах Великой Отечественной погибли не только наши родные и близкие,но и тысячи сотрудников органов внутренних дел» - сказал подполковник внутренней службы Руслан Ермаков.В городах, где пройдет колонна, состоятся военно-патриотические мероприятия. Участники преодолеют более 2300 км пути. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39