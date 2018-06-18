Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне встречи с египтянами заявил, что у соперника на поле выделяется Мохаммед Салах. Однако тренерский штаб нашей команды знает, как сыграть против знаменитого форварда. Также наставник россиян сообщил, что изучает слабые стороны сборной Египта.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне встречи с египтянами заявил, что у соперника на поле выделяется Мохаммед Салах. Однако тренерский штаб нашей команды знает, как сыграть против знаменитого форварда. Также наставник россиян сообщил, что изучает слабые стороны сборной Египта."Смотрели не только последнюю игру египтян, но предыдущие. Команда играет в одном ключе: где-то быстрее, где-то медленнее, где-то качественнее, где-то менее качественно", — приводит слова Черчесова РИА Новости.Кроме того, он отметил в команде соперника Салаха. "В каждой команде есть футболисты, на которых надо обращать особое внимание. У египтян равная команда, но Салах выделяется. У нас есть понимание, как играть против него", — заявил главный тренер российской сборной.Черчесов признался также, что внимательно изучает игру сборной Египта. "Нам важно сыграть именно против египтян, учесть их слабые качества. От этого будем отталкиваться", — сказал наставник национальной команды.Напомним, что встреча между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.