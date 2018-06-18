О работе Государственного антинаркотического комитета и антинаркотических комиссий, а также о многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Стратегия объединения усилийПротивостоять незаконному производству, распространению и немедицинскому потреблению наркотиков – задача непростая. Для совершенствования государственного управления в этой сфере создан Государственный антинаркотический комитет, а в субъектах Российской Федерации – антинаркотические комиссии. Как организована работа этих совещательных органов, читайте в статье начальника Управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковника полиции Виталия Хмельницкого.Когда необходима «Анаконда»Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности объектов автодорожной, а в последующем и железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив создан Таманский линейный пункт полиции. О том, как после этого события и с началом санаторно-курортного сезона будет организована служба транспортных полицейских, рассказал начальник Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Струков.«Ради роли пересиливаю себя»Российский актер Александр Балуев открыл секрет, чему приходилось учиться, чтобы играть людей в погонах.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 6 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.