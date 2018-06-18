В Британии министр внутренних дел сам пострадал от уличной преступности. Грабители на мопедах вырвали из рук Саджида Джавида мобильный телефон. Политик пожаловался об этом газете The Sun. Читатели в итоге разделились. Одни британцы обвиняют во всем наплыв мигрантов. Другие — нынешнего премьера Терезу Мэй, которая на посту главы МВД экономила на констеблях.

В Британии министр внутренних дел сам пострадал от уличной преступности. "Грабители на мопедах" вырвали из рук Саджида Джавида мобильный телефон. Политик пожаловался об этом газете The Sun. Читатели в итоге разделились. Одни британцы обвиняют во всем наплыв мигрантов. Другие — нынешнего премьера Терезу Мэй, которая на посту главы МВД экономила на констеблях. И все сходятся на том, что ситуацию на лондонских улицах безопасной не назовешь.Они разбивают витрины и грабят магазины, терроризируют прохожих и при этом, за редким исключением, остаются безнаказанными. Уличные преступники на мопедах сегодня — один из самых серьезных вызовов, стоящих перед лондонской полицией.Если в списки пострадавших попадает министр внутренних дел, то ситуация действительно скверная. В интервью газете The Sun он неожиданно признался, что у него вырвали из рук дорогой сотовый телефон, когда он пытался заказать такси.Количество уличных преступлений в Лондоне растет в геометрической прогрессии. Если в 2014 году преступники на мопедах совершили 1000 таких ограблений, то в 2017 году их было уже 19 000, то есть свыше 400 в неделю.В основном грабителей интересуют мобильники. Несмотря на то, что большинство из них после пропажи блокируется, их охотно разбирают на запчасти. За популярные модели скупщики дают от 50 до 200 фунтов стерлингов, так что, обобрав пять-шесть прохожих, грабители получают по несколько сотен фунтов день. Злоумышленники обычно выслеживают объект нападения, затем стремительно выезжают на тротуар, выхватывают телефон или сумку и тут же скрываются с места преступления. Иногда запугивают жертву, угрожая ножом или молотком.В начале июня в респектабельном районе Хэмпстед ограбили известного британского комика Майкла Макинтайера в тот момент, когда он забирал из школы детей. Грабитель разбил кувалдой окно его внедорожника и отобрал у артиста наручные часы, стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов.В прошлом году преступники на мопеде пытались отобрать телефон у бывшего министра финансов Джорджа Осборна, который шел по улице рядом со штаб-квартирой Би-Би-Си. Злоумышленников потом поймали и осудили, удалось доказать, что на их счету свыше сотни ограблений. Это редкий случай. Раскрывается меньше 5% таких преступлений. Преступники начинают наглеть. Летом 2017 года по Лондону прокатилась волна нападений с применением серной кислоты. Причем грабили в основном курьеров, нередко отбирая у них в том числе и мопеды.Мэр Лондона Садик Хан, как представитель оппозиционной партии лейбористов, обвиняет правящих консерваторов, которые урезали полицейские расходы на 20%."Это национальная проблема, которая требует правительственного решения. Статистика преступлений в этой стране очень высока. Я уже давно обращаюсь к премьер-министру с просьбой встретиться со мной и главами полиции, чтобы вместе решить эту проблему", — заявил Хан.Преступники в основном несовершеннолетние, и полиция жалуется на то, что у нее связаны руки. По инструкции, нельзя преследовать юного мотоциклиста, если он снял шлем. Сейчас эти правила пересматриваются, в прессу также просочилась информация о том, что Скотланд-Ярд создал специальную команду, которая разъезжает по городу под видом курьеров. Только вместо доставки пиццы она занята тем, что пытается привлечь к себе внимание грабителей.