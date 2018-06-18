Юристы Telegram обратились с жалобой на блокировку мессенджера в Европейский суд по правам человека.

Юристы Telegram обратились с жалобой на блокировку мессенджера в Европейский суд по правам человека."Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу", — сообщил Павел Чиков, руководитель международной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы мессенджера.13 апреля Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору ограничить доступ к Telegram на территории России из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.Как объясняется в жалобе, из-за этого "до 15 миллионов пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников".Он также напомнил и о том, что из-за попыток заблокировать мессенджер пострадали сотни посторонних интернет-ресурсов, а также интернет-сервисы, к которым никаких претензий у властей не было.В ближайшее время адвокаты также намерены подать кассационную жалобу на решение суда в президиум Мосгорсуда, а при необходимости — и в Верховный суд России, сообщает "Интерфакс".