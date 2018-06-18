Вооруженные силы США должны немедленно начать формировать абсолютно новый, шестой по счету, род войск – военно-космические силы. Это распоряжение отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании Национального космического совета.

Вооруженные силы США должны немедленно начать формировать абсолютно новый, шестой по счету, род войск – военно-космические силы. Это распоряжение отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании Национального космического совета, пишет агентство "Интерфакс".Глава государства потребовал, чтобы США не просто присутствовали в безвоздушном пространстве, но и доминировали там. Кроме того, ни Россия, ни Китай не должны опередить Штаты, которые всегда считались лидерами в области космических технологий.Напомним, что в России уже давно существуют Воздушно-космические силы. Они объединяют военно-воздушные силы, космические войска, противовоздушную и противоракетную обороны.