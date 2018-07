Трамп: в США худшие в мире иммиграционные законы Соединенные Штаты не станут лагерем для беженцев. Поэтому им нужны безопасные границы, уверен нынешний президент Дональд Трамп. Он также обвинил демократическую партию США в том, что она мешает иммиграционной реформе. О чем глава государства написал в своем микроблоге Twitter.

Соединенные Штаты не станут лагерем для беженцев. Поэтому им нужны безопасные границы, уверен нынешний президент Дональд Трамп. Он также обвинил демократическую партию США в том, что она мешает иммиграционной реформе. О чем глава государства написал в своем микроблоге Twitter.Why don’t the Democrats give us the votes to fix the world’s worst immigration laws? Where is the outcry for the killings and crime being caused by gangs and thugs, including MS-13, coming into our country illegally?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г.Кроме того, Трамп объявил, что в США худшие эмиграционные законы. Однако пообещал не допустить такой же ситуации с беженцами, как в Европе.