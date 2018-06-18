Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру своей команды в первом матче на чемпионате мира. Бельгийцы на старте турнира разгромили команду Панамы со счетом 3:0.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру своей команды в первом матче на чемпионате мира. Бельгийцы на старте турнира разгромили команду Панамы со счетом 3:0."Нужно играть в футбол и радоваться ему, а мы очень хотели быть идеальными, но из-за этого порой теряли мяч, — сказал Мартинес, которого цитирует ТАСС. — Во втором тайме мы ожидали немного большего, замечательный первый гол помог нам собраться и стал моральным ударом для другой команды, я горжусь своими футболистами"."Моя команда отдала все этой игре, от нас ожидали такого результата, и я доволен всем, что показали ребята сегодня на поле. Мы должны и дальше концентрироваться только на себе, от нашего отношения к игре зависит наш результат", — добавил Мартинес.