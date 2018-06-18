Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал, почему принял решение исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды.

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал, почему принял решение исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды."Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной, — рассказал Далич, которого цитирует Чемпионат.com. — То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Я смирился с этим, и поскольку мне нужны игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение".