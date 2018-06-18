Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон оценил победный матч своей команды с южнокорейцами. Шведский специалист заявил, что его немного напугал результат первого тайма, закончившегося нулевой ничьей. Также он отметил, что в случае с пенальти можно было и не прибегать к видеоповтору.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон оценил победный матч своей команды с южнокорейцами. Шведский специалист заявил, что его немного напугал результат первого тайма, закончившегося нулевой ничьей. Также он отметил, что в случае с пенальти можно было и не прибегать к видеоповтору."Сегодня в первые 10 минут соперник действовал хорошо, но потом мы вошли в свою игру и играли уверенно. Меня несколько напугало то, что первый тайм закончился со счетом 0:0", — цитирует Андерссона РИА Новости.Кроме того, шведский специалист добавил, что в случае с пенальти все было очевидно и без просмотра видеоповтора. Напомним, что сборная Швеции победила команду Южной Кореи со счетом 1:0.