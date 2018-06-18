В рамках чемпионата мира по футболу 18 июня пройдут три матча. В борьбу за звание лучшей команды планеты вступят шесть сборных. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.

В рамках чемпионата мира по футболу 18 июня пройдут три матча. В борьбу за звание лучшей команды планеты вступят шесть сборных. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.Швеция – Южная Корея – 15:00*Сборные стран с разных концов Земли встретятся в Нижнем Новгороде. Это первый матч группового этапа чемпионата мира, который пройдет на новом городском стадионе – он был официально открыт в апреле 2018 года.Швеция, как и Южная Корея, не считаются фаворитами мундиаля. Тем не менее обе команды могут оказать достойное сопротивления даже соперникам из высшей лиги и побороться за выход из группы F, если не с первого, то со второго места.Если ориентироваться на последнюю редакцию рейтинга FIFA, шансов на победу больше у сине-желтых: шведы расположились на 24 строчке. У корейцев ситуация обстоит несколько хуже: команда занимает 57-е место в списке лучших лучших.Примечательно, что группу F уже сотрясла первая сенсация: сборная Германии, триумфатор прошлого мундиаля, уступила мексиканцам. Похоже, чемпионы оказались не так уж и сильны, что делает противостояние в квартете еще интереснее.Бельгия – Панама, 18:00Один из самых интересных матчей пятого дня состоится в Сочи. На олимпийском стадионе "Фишт" сойдутся сборные Панамы и Бельгии.Матч примечателен тем, что панамцы впервые будут выступать в групповом этапе чемпионата мира. Начало мундиаля для них будет непростым: Бельгия по праву считается одну из лучших команд планеты – команда занимается третье место в рейтинге FIFA.Сборная Панамы же какими-либо примечательными результатами похвастаться не может. Игроки сборной практически не представлены в крупных европейских национальных чемпионатах. Однако матч от этого становится только интереснее: может быть, темной лошадке удастся повторить фантастический успех Исландии на ЧЕ-2016.Тунис – Англия, 21:00Можно быть уверенным в том, что больше всего зрителей соберет дебютная игра группового этапа трех львов: англичане наконец вступят в борьбу за званием чемпионов мира. Дать им отпор постарается сборная Туниса.Сразу списывать со счетов африканцев однозначно не стоит. Карфагенский орлы – не самая титулованная команда, но может показать и скорость, и индивидуальное мастерство. Многие тунисцы играют во французском национальном чемпионате, который считается одним из сильнейших в мире.Для Англии же это шанс реабилитироваться после провала на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда команда вылетела в 1/8 финала. Выбила ее из турнира сборная Исландии. Не исключено, что это добавит мотивации льва: многие болельщики уверены, что Тунис ждет настоящая бойня.* – Здесь и далее указано московское время