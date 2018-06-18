По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.

По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.АмериканскиеСМИ и зоозащитники ужаснулись атмосфере, царящей на ЧМ-2018 в России. Представителейорганизации PETA возмутил тот факт, что после победы сборной в матче с СаудовскойАравией болельщики в Москве прокатили на машине играющего на вувузеле медведя."Ксожалению, в России во время праздничных событий или массовых мероприятийиспользование диких животных является обычным делом. В такие моменты частоможно увидеть медведей, хищных птиц или других экзотических животных вродеобезьян, которых приводят, чтобы люди могли с ними сфотографироваться илипосмотреть, как они танцуют", – отметил корреспондент CNN.Он назвалпроисходящее средневековым развлечением и обратил внимание на негативнуюреакцию по всему миру. По его словам, в немецком отделении PETA даже составилиофициальное заявление по этому поводу."Этомужестокому и унизительному зрелищу – медведю, которого заставили играть намузыкальном инструменте – не место среди образов, ассоциирующихся сМосквой и чемпионатом мира", – отметили в организации. Там призвали российскиевласти конфисковать животное у владельца и поселить его в заповеднике.Напомним,что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". Вматче открытия ЧМ-2018 российские футболисты разгромили сборную СаудовскойАравии со счетом 5:0.Следующимсоперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе"Крестовский" в Санкт-Петербурге.