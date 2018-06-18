По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.
По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.
Американские
СМИ и зоозащитники ужаснулись атмосфере, царящей на ЧМ-2018 в России. Представителей
организации PETA возмутил тот факт, что после победы сборной в матче с Саудовской
Аравией болельщики в Москве прокатили на машине играющего на вувузеле медведя.
"К
сожалению, в России во время праздничных событий или массовых мероприятий
использование диких животных является обычным делом. В такие моменты часто
можно увидеть медведей, хищных птиц или других экзотических животных вроде
обезьян, которых приводят, чтобы люди могли с ними сфотографироваться или
посмотреть, как они танцуют", – отметил корреспондент CNN.
Он назвал
происходящее средневековым развлечением и обратил внимание на негативную
реакцию по всему миру. По его словам, в немецком отделении PETA даже составили
официальное заявление по этому поводу.
"Этому
жестокому и унизительному зрелищу – медведю, которого заставили играть на
музыкальном инструменте – не место среди образов, ассоциирующихся с
Москвой и чемпионатом мира", – отметили в организации. Там призвали российские
власти конфисковать животное у владельца и поселить его в заповеднике.
Напомним,
что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". В
матче открытия ЧМ-2018 российские футболисты разгромили сборную Саудовской
Аравии со счетом 5:0.
Следующим
соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе
"Крестовский" в Санкт-Петербурге.