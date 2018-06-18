Молодой выпускник Морского университета им.Макарова, собираясь в свое первое кругосветное плавание, спрашивает у своего отца, в прошлом капитана дальнего плавания, что ему взять с собой.
"Сынок! Ты будешь заходить в различные экзотические порты. Запасись презервативами. И таблетками от тошноты на случай качки."
Сын пошел в аптеку, купил упаковку презервативов и таблеток. Отец посмотрел и сказал, что мало.Сын пошел опять в аптеку и снова купил упаковку презервативов и таблеток.Когда он вернулся домой, отец сказал:"Сынок! Почему ты так мало берешь!"
И когда сын пришел в аптеку в третий раз, аптекарь сказал: "Это, конечно, не мое дело,но если Вас тошнит,зачем же Вы её трахаете?"
еще анекдот!