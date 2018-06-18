ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Воеводина Сергея Владимировича...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Воеводина Сергея Владимировича, 1978 года рождения, жителя г. Москвы, который 9 июня 2018 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 180 см.Особые приметы: шрам на животе справа, шрам на левой щеке 2-3 см, татуировки на руках и животе.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22