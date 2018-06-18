Языковой вопрос их испортил: украинских пограничников побили в мариупольском кафе за замечание об отсутствии меню на украинском языке. Глава погранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что пограничники были не при исполнении служебных обязанностей. Двое стражей украинской границы пострадали.

Языковой вопрос их испортил: украинских пограничников побили в мариупольском кафе за замечание об отсутствии меню на украинском языке. Глава погранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что пограничники были не при исполнении служебных обязанностей. Двое стражей украинской границы, в том числе женщина-офицер, пострадали.При этом женщина в погонах пострадала сильнее всего, сообщает РИА Новости. У нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. У мужчины сломана челюсть. Решается вопрос о госпитализации пострадавших в Киев. Пострадавшие пограничники написали заявления в полицию. Начато внутреннее расследование инцидента.Мариуполь с населением 450 тысяч человек находится на востоке Украины. Он располагается в Донецкой области. В 2014 году в город вошла Нацгвардия Украины.В настоящее время в Верховной раде Украины зарегистрировано несколько законопроектов о госязыке. Все они предусматривают расширение применения украинского языка. Для голосования законопроекты пока не выносились, поскольку являются спорными.Но сейчас на Украине действуют поправки в закон "О телевидении и радиовещании": с ноября 2016 года четверть от общего числа песен должны исполняться на украинском языке. А с 8 октября 2017 года квота на украинские песни на украинских радиостанциях были увеличены с 25 до 30 процентов.