Авиалайнер компании Аэрофлот, который летел из Москвы во Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорте Храброво, что в Калининградской области. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, ребенку на борту самолета стало плохо. После приземления сотрудники аэропорта оказали ему первую медицинскую и вызвали скорую.

Авиалайнер компании "Аэрофлот", который летел из Москвы во Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорте Храброво, что в Калининградской области. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, ребенку на борту самолета почувствовал себя плохо. После приземления сотрудники аэропорта оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую, сообщает агентство ТАСС.Сейчас авиалайнер находится в Храброво. Когда он полетит дальше, неизвестно.