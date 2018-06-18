Канадский кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил у своей бывшей девушки Дженнифер Ли 350 тысяч долларов за то, что та попыталась уничтожить его карьеру. В 2014 году канадка взломала почту возлюбленного и ответила от его имени отказом на предложение об учебе в престижной консерватории Лос-Анджелеса.

Канадский кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил у своей бывшей девушки Дженнифер Ли 350 тысяч долларов за то, что та попыталась уничтожить его карьеру. В 2014 году канадка взломала почту возлюбленного и ответила от его имени отказом на предложение об учебе в престижной консерватории Лос-Анджелеса, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Четыре года назад 20-летний Эрик прошел отбор для обучения у одного из ведущих кларнетистов в мире Иегуды Гилада, однако узнал об этом молодой человек лишь через несколько лет. Девушка, с которой Абрамовиц встречался в тот момент, решила, что отъезд музыканта негативно скажется на их отношениях.Сначала Ли от имени кларнетиста отправила Гиладу отказ от обучения, а затем создала почту giladyehuda09@gmail.com и уже от имениа преподавателя написала возлюбленному, что тот не прошел обучение.Абрамовиц страшно расстроился, когда узнал об отказе. Через некоторое время он расстался Ли по причинам, не связанным с отбором. Абрамовиц до сих пор не знал бы правды, если бы не случайная встреча с Гиладом, которая произошла после расставания с подругой.Профессор спросил канадца, почему он отказался от судьбоносного шанса. Вскоре в ходе обсуждения все встало на свои места.Музыкант подал в суд на бывшую возлюбленную. Абрамовиц обвинил Ли в том, что та лишила его возможности получить образование, а также в порче репутации и попытке уничтожить его карьеру. Профессор Гилад выступал на суде в качестве свидетеля.Суд Онтарио обязал Дженнифер Ли выплатить Эрику Абрамовицу 350 тысяч долларов. Сама девушка не суд не явилась и даже не наняла адвокатов. Общаться с прессой Ли также отказалась.