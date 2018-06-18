Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года заключения по делу о хищении 70 миллиардов рублей, скоропостижно скончался в исправительной колонии.

Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года заключения по делу о хищении 70 миллиардов рублей, скоропостижно скончался в исправительной колонии.Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний РФ по Рязанской области.Отмечается, что 55-летний Мальчевский обратился 13 июня 2018 года в медицинскую часть колонии с жалобами на плохое самочувствие. В тот же день он был помещен в Рязанскую областную клиническую больницу, где скончался 16 июня. При осмотре осужденного следов насилия или отравления не было обнаружено.17 июня 2015 года следственный департамент МВД России предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и экс-зампреду правления банка Юлии Зединой следственный департамент МВД России.По данным следствия, они обналичили и похитили с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года порядка 70 миллиардов рублей. Фигуранты дела выводили средства банка с его баланса под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков.29 апреля 2016 года Анджей Мальчевский был приговорён к четырем годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей.