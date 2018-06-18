18.06.2018

2018-06-18 14:15:28

В Коми ушлая воровка оставила без штанов жену любовника

Жительница

Сыктывкара стала фигуранткой уголовного дела после того как украла джинсы,

сообщает . По данным издания, 28-летняя местная жительница похитила из

квартиры любовника штаны, принадлежащие его супруге.



По версии

следствия, в апреле девушка пришла в гости к женатому мужчине, с которым у нее

был роман. В ходе встречи она обратила внимание на джинсы жены, после чего похитила

ключи от входной двери. Через две недели любовница рассчитала время, когда дома

не будет никого, проникла в квартиру и унесла вещь.