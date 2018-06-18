10 июня на внедорожной трассе мотокросс-клуба RRG звезды
шоу-бизнеса, журналисты и клиенты дилерских центров ŠKODA Атлант-М Тушино и Вентус
при поддержке СПАО Ингосстрах приняли участие в тест-драйве первого семейного
внедорожника Škoda Kodiaq российской сборки.
10 июня на внедорожной трассе мотокросс-клуба RRG звезды
шоу-бизнеса, журналисты и клиенты дилерских центров ŠKODA Атлант-М Тушино и Вентус
при поддержке СПАО "Ингосстрах" приняли участие в тест-драйве первого семейного
внедорожника Škoda Kodiaq российской сборки.
Мероприятие
посетили: актеры Сергей Рудзевич, Илья Коробко, Роман Полянский с семьей,
Евгений Кулик, актрисы Полина Гренц, Юлия Маргулис с супругом, Екатерина
Директоренко с сыновьями, Серафима Низовская, Ирина Брагина, Анна Орис,
Екатерина Молоховская, кинопродюсер Ольга Андрианова с дочкой Алисой,
телеведущие Ирина Сашина, Игорь Лантратов, рэп-исполнитель NJohn, продюсер
Ольга Светлая, дизайнер Наталья Душегрея с семьей.
Юлия Маргулис
призналась, что впервые прокатилась по такой экстремальной трассе и осталась в
восторге! А мама четверых детей Ирина Сашина отметила, что семиместный
Škoda Kodiaq
– отличный выбор для большой семьи.
В этот день было
пройдено более 120 тест-драйвов! Гости мероприятия в экстремальных условиях
мототрассы оценили многочисленные возможности и достоинства семиместного
внедорожника от Škoda. Больше всего их впечатлили система кругового обзора Area View и ассистент подъема в гору
и спуска с горы. И, конечно же, уже полюбившиеся клиентам марки решения Simply Clever: защита кромок дверей,
зонтики в дверях автомобиля и система smart link, позволяющая управлять
телефоном с помощью голоса.
Нужно отметить,
что всего за год продаж в России Kodiaq стал обладателем более 28
международных наград и титулов, и получил 5 звезд теста безопасности Euro NCAP.
Собравшиеся
гости проходили не только реальный, но и
виртуальный тест-драйв Škoda Kodiaq и активно участвовали во многочисленных
конкурсах с призами от партнеров мероприятия. За красоту собравших дам в
бьюти-зоне отвечала стилист Елена Панаит. Участники мастер-классов от
мастерской "Июль" смогли забрать на память собственноручно
разрисованные футболки и бейсболки. Также гости демонстрировали свои художественные
способности, приняв участие в рисовании уникальной картины вместе с мастерами
арт-студии "Кисточка".
Пока взрослые проходили
тест-драйв, малыши были в надежных руках профессиональных аниматоров в детской
зоне от кафе "АндерCон", где они с восторгом готовили для себя и родителей
разные вкусности, играли и танцевали.
То, что KODIAQ
– просторный семейный автомобиль подтвердили и гости, приехавшие на тест-драйв
не только с детьми, но и домашними животными. Места хватило всем!
Перед стартом
Espresso Club "заряжал" водителей чашечкой ароматного кофе от
Caffitaly. В честь праздника представители компании подготовили для гостей
уникальное предложение, а в конце вечера была разыграна стильная и многофункциональная
кофемашина.