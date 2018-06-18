10 июня на внедорожной трассе мотокросс-клуба RRG звезды шоу-бизнеса, журналисты и клиенты дилерских центров ŠKODA Атлант-М Тушино и Вентус при поддержке СПАО Ингосстрах приняли участие в тест-драйве первого семейного внедорожника Škoda Kodiaq российской сборки.

10 июня на внедорожной трассе мотокросс-клуба RRG звездышоу-бизнеса, журналисты и клиенты дилерских центров ŠKODA Атлант-М Тушино и Вентуспри поддержке СПАО "Ингосстрах" приняли участие в тест-драйве первого семейноговнедорожника Škoda Kodiaq российской сборки.Мероприятиепосетили: актеры Сергей Рудзевич, Илья Коробко, Роман Полянский с семьей,Евгений Кулик, актрисы Полина Гренц, Юлия Маргулис с супругом, ЕкатеринаДиректоренко с сыновьями, Серафима Низовская, Ирина Брагина, Анна Орис,Екатерина Молоховская, кинопродюсер Ольга Андрианова с дочкой Алисой,телеведущие Ирина Сашина, Игорь Лантратов, рэп-исполнитель NJohn, продюсерОльга Светлая, дизайнер Наталья Душегрея с семьей.Юлия Маргулиспризналась, что впервые прокатилась по такой экстремальной трассе и осталась ввосторге! А мама четверых детей Ирина Сашина отметила, что семиместныйŠkoda Kodiaq– отличный выбор для большой семьи.В этот день былопройдено более 120 тест-драйвов! Гости мероприятия в экстремальных условияхмототрассы оценили многочисленные возможности и достоинства семиместноговнедорожника от Škoda. Больше всего их впечатлили система кругового обзора Area View и ассистент подъема в горуи спуска с горы. И, конечно же, уже полюбившиеся клиентам марки решения Simply Clever: защита кромок дверей,зонтики в дверях автомобиля и система smart link, позволяющая управлятьтелефоном с помощью голоса.Нужно отметить,что всего за год продаж в России Kodiaq стал обладателем более 28международных наград и титулов, и получил 5 звезд теста безопасности Euro NCAP.Собравшиесягости проходили не только реальный, но ивиртуальный тест-драйв Škoda Kodiaq и активно участвовали во многочисленныхконкурсах с призами от партнеров мероприятия. За красоту собравших дам вбьюти-зоне отвечала стилист Елена Панаит. Участники мастер-классов отмастерской "Июль" смогли забрать на память собственноручноразрисованные футболки и бейсболки. Также гости демонстрировали свои художественныеспособности, приняв участие в рисовании уникальной картины вместе с мастерамиарт-студии "Кисточка".Пока взрослые проходилитест-драйв, малыши были в надежных руках профессиональных аниматоров в детскойзоне от кафе "АндерCон", где они с восторгом готовили для себя и родителейразные вкусности, играли и танцевали.То, что KODIAQ– просторный семейный автомобиль подтвердили и гости, приехавшие на тест-драйвне только с детьми, но и домашними животными. Места хватило всем!Перед стартомEspresso Club "заряжал" водителей чашечкой ароматного кофе отCaffitaly. В честь праздника представители компании подготовили для гостейуникальное предложение, а в конце вечера была разыграна стильная и многофункциональнаякофемашина.