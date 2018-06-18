В квартире защитника московского Локомотива Соломона Кверквелия нашли тело болельщика. Причина смерти уточняется.

В квартире защитника московского "Локомотива" СоломонаКверквелия нашли тело болельщика. Причина смерти уточняется.Личность погибшего опознали понайденным при нем документам. Им оказался приезжий из Грузии Ромео Копалиани.В настоящее время всеобстоятельства случившегося выясняются. По предварительной информации, футболисту Соломону Кверквелииуже сообщили о случившемся с его другом, передает Life.ru. Предварительная причина смерти РомеоКопалиани – передозировка наркотиков.Это не первое происшествие, случившееся сболельщиками во время ЧМ-2018. Так, ранее двое британских фанатов устроиликонфликт в поезде из Москвы в Волгоград. Установлено, что они находились всостоянии алкогольного опьянения. Хулиганов привлекли к административнойответственности.Известно, что у болельщика возник конфликт сроссийским полицейским. Британец попытался выхватить у стража порядка оружие. Другойего соотечественник разбил стекло в тамбурной двери вагона.Как писали Dni.Ru, в Сетирассказали о случае мошенничества, с которым столкнулся египтянин Исмаил,приехавший в Екатеринбург на первенство мира по футболу. Он поселился вхостеле, но затем решил снять квартиру. Для этого он заплатил арендодателюшесть тысяч рублей. После этого тот перестал выходить на связь. Жертвумошенника бесплатно приютила у себя жительница Екатеринбурга.