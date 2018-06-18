В квартире защитника московского Локомотива Соломона
Кверквелия нашли тело болельщика. Причина смерти уточняется.
В квартире защитника московского "Локомотива" Соломона
Кверквелия нашли тело болельщика. Причина смерти уточняется.
Личность погибшего опознали по
найденным при нем документам. Им оказался приезжий из Грузии Ромео Копалиани.
В настоящее время все
обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной информации, футболисту Соломону Кверквелии
уже сообщили о случившемся с его другом, передает Life.ru. Предварительная причина смерти Ромео
Копалиани – передозировка наркотиков.
Это не первое происшествие, случившееся с
болельщиками во время ЧМ-2018. Так, ранее двое британских фанатов устроили
конфликт в поезде из Москвы в Волгоград. Установлено, что они находились в
состоянии алкогольного опьянения. Хулиганов привлекли к административной
ответственности.
Известно, что у болельщика возник конфликт с
российским полицейским. Британец попытался выхватить у стража порядка оружие. Другой
его соотечественник разбил стекло в тамбурной двери вагона.
Как писали Dni.Ru, в Сети
рассказали о случае мошенничества, с которым столкнулся египтянин Исмаил,
приехавший в Екатеринбург на первенство мира по футболу. Он поселился в
хостеле, но затем решил снять квартиру. Для этого он заплатил арендодателю
шесть тысяч рублей. После этого тот перестал выходить на связь. Жертву
мошенника бесплатно приютила у себя жительница Екатеринбурга.