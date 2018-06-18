В доме защитника московского Локомотива Соломона Кверквелии обнаружено тело человека. Им является друг игрока и грузинский болельщик Ромео Копалиани, который вместе с еще одним другом прибыл в Москву на чемпионат мира.

В доме защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии обнаружено тело человека. Им является друг игрока и грузинский болельщик Ромео Копалиани, который вместе с еще одним другом прибыл в Москву на чемпионат мира.Как сообщается в телеграм-канале Mash, причиной смерти является передозировка наркотиками. Сам футболист в настоящее время находится на отдыхе на Кипре. Труп обнаружила соседка, которая рассказала, что второй друг сбежал с места происшествия. На теле же Копалиани найдены следы от инъекций.