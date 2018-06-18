В соцсетях пользователи активно обсуждают историю из Латвии. Там 6-летнюю девочку не допустили к школе из-за того, что она не смогла во время осмотра у врача поддерживать беседу на латышском языке. Мать ребенка пишет, что решение было принято не по медицинским показателям, а по этническому признаку.

В соцсетях пользователи активно обсуждают историю из Латвии. Там 6-летнюю девочку не допустили к школе из-за того, что она не смогла во время осмотра у врача поддерживать беседу на латышском языке.Эту историю рассказала в "Фейсбуке" мать ребенка Екатерина Александренкова. По ее словам, когда они с дочкой вошли в кабинет, врача пригласила сесть на стул на латышском языке.Мама ответила, что девочка не понимает латышского, так как ей всего 6 лет, и она из русскоговорящей семьи. Врач ответила, что не обязана говорить с пациентами на русском языке, поскольку государственный язык — латышский. В итоге ребенка к школе не допустили и даже толком не осмотрели."У многих детей от такого отношения психологические травмы и отсутствие желания учить латышский язык", — пишет мать девочки.По словам Екатерины, решение было принято исходя не из медицинских показателей, а по этническому признаку. Чем закончится противостояние с поликлиникой, пока не ясно, но этой историей уже заинтересовались правозащитники, сообщает "Россия 24".