Семь новых станций метро примут первых пассажиров в столице одновременно. Речь идет о новом участке Калининско-Солнцевской линии. Столь массовое открытие станций состоится в Москве впервые за 20 лет.

Семь новых станций метро примут первых пассажиров в столице одновременно. Речь идет о новом участке Калининско-Солнцевской линии. Столь массовое открытие станций состоится в Москве впервые за 20 лет.Участок Калининско-Солнцевской линии метро от"Раменок" до "Рассказовки" должен быть открыт для регулярныхперевозок в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил главастройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день участокнаходится в высокой степени готовности.Уже две станции – "Мичуринский проспект" и"Рассказовка", уточнил он, передаются эксплуатирующим службамметрополитена. Хуснуллин отметил, что главная сложность при в строительствеэтого отрезка столичной подземки – длина участка и большое количество станций.Новый участок Калининско-Солнцевской ветки имеет протяженностьоколо 14 километров. На нем расположены станции "Мичуринскийпроспект", "Очаково", "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"и "Рассказовка".Линия свяжет западные районы города и Новую Москву. Ввод еев строй сократит до 45 минут время на поездку в центр для 600 тысяч жителейстолицы.Всего же до конца года столичная подземка должна пополниться15 новыми станциями. Таким образом, за 12 месяцев общее число введенных вэксплуатацию станций достигнет 24-х, девять из которых уже действуют. Крометого, развивается и остальная инфраструктура метро – построены три депо и одинвестибюль.Как отметил глава строительного комплекса города, при сохранении нынешних темпов к 2025 году суммарная длина линий метро вырастет практически вдвое. При этом в изначальных планах метростроевцев было увеличение сети метро примерно на треть.