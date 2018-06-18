Семь новых станций метро примут первых пассажиров в столице одновременно. Речь идет о новом участке Калининско-Солнцевской линии. Столь массовое открытие станций состоится в Москве впервые за 20 лет.
Семь новых станций метро примут первых пассажиров в столице одновременно. Речь идет о новом участке Калининско-Солнцевской линии. Столь массовое открытие станций состоится в Москве впервые за 20 лет.
Участок Калининско-Солнцевской линии метро от
"Раменок" до "Рассказовки" должен быть открыт для регулярных
перевозок в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил глава
стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день участок
находится в высокой степени готовности.
Уже две станции – "Мичуринский проспект" и
"Рассказовка", уточнил он, передаются эксплуатирующим службам
метрополитена. Хуснуллин отметил, что главная сложность при в строительстве
этого отрезка столичной подземки – длина участка и большое количество станций.
Новый участок Калининско-Солнцевской ветки имеет протяженность
около 14 километров. На нем расположены станции "Мичуринский
проспект", "Очаково", "Говорово",
"Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"
и "Рассказовка".
Линия свяжет западные районы города и Новую Москву. Ввод ее
в строй сократит до 45 минут время на поездку в центр для 600 тысяч жителей
столицы.
Всего же до конца года столичная подземка должна пополниться
15 новыми станциями. Таким образом, за 12 месяцев общее число введенных в
эксплуатацию станций достигнет 24-х, девять из которых уже действуют. Кроме
того, развивается и остальная инфраструктура метро – построены три депо и один
вестибюль.
Как отметил глава строительного комплекса города, при сохранении нынешних темпов к 2025 году суммарная длина линий метро вырастет практически вдвое. При этом в изначальных планах метростроевцев было увеличение сети метро примерно на треть.