В Германии суд санкционировал арест главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера, в отношении которого возбуждено дело по подозрению в мошенничестве и опосредованном подлоге.

В Германии суд санкционировал арест главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера, в отношении которого возбуждено дело по подозрению в мошенничестве и опосредованном подлоге."Подозреваемый предстал перед судьей, которая распорядилась заключить его в следственный изолятор", — сообщили в прокуратуре Мюнхена, пояснив, что решение было принято из опасений, что Штадлер попытается скрыть следы преступления, передает ТАСС.В 2015 году выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей концерна Volkswagen, куда входит и автопроизводитель Audi, были оснащены программным обеспечением, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Из-за этого все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам, однако в действительности они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.Ранее в связи с дизельным делом обвинения в сговоре и мошенничестве были предъявлены бывшему главе Volkswagen AG Мартину Винтеркорну.