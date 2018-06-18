Сотрудники полиции поговорили с ребятами о необходимости соблюдения правил безопасности на улице, а также при пользовании сетью Интернет...

У школьников начались долгожданные каникулы. Об уроках на время можно забыть – в разгаре пора веселья. Однако именно сейчас мальчишки и девчонки подвержены опасности, потому что чаще остаются без присмотра родителей. Для того чтобы предотвратить происшествия с участием несовершеннолетних, старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы майор полиции Наталья Соболева совместно с ответственным секретарем районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Мурашовой провели профилактическое мероприятие в детском лагере дневного пребывания.Накануне старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Наталья Соболева побывала в Школе №1220 ш/о №2, где поговорила с ребятами о том, как необходимо вести себя во время каникул. Инспектор предупредила ребят, что необходимо всегда сообщать родителям, если они куда-то идут; на улице, около подъезда, на детской площадке не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких и угощений и подарков, ни в коем случае никуда не уходить с незнакомцами. Напомнила и о правилах дорожного движения, о том, что дорогу следует переходить только в установленных местах, убедившись при этом в отсутствии близко движущегося транспорта; не играть вблизи проезжей части.Ирина Мурашова рассказала детям о мерах безопасности в сети Интернет. Несмотря на свой юный возраст, большинство из ребят – активные пользователи социальных сетей, поэтому им важно знать, что неправильное поведение в виртуальном мире может навредить.В завершение беседы Наталья Соболева объяснила детям, что если в отношении них совершаются или совершены какие-либо противоправные действия, необходимо об этом сразу же сообщить родителям.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29