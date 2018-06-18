В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России будут проходить парламентские часы с участием министров двух стран. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, комиссии законодательного органа Союзного государства составят график выступлений представителей правительств.

В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и Россиибудут проходить парламентские часы с участием министров двух стран. По словамспикера Госдумы Вячеслава Володина, комиссии законодательного органа Союзногогосударства составят график выступлений представителей правительств.Председатель нижней палаты отметил, что регламенторганизации позволяет задействовать соответствующие контрольные функции напарламентском уровне в рамках Союза Белоруссии и России. "Мы считаем, чтоэто однозначно позволит более эффективно работать Парламентскомусобранию", – заявил спикер по итогам состоявшей в понедельник, 18 июня,54-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Отсутствие диалога с исполнительнойвластью в рамках законодательной структуры снижает качество работы, добавилВолодин.Он сообщил, что парламентарии двух стран в ходесегодняшней сессии договорились в ближайшее время выработать свои предложения исоставить график выступления министров. Как пояснил спикер Госдумы, этосвязано, прежде всего, с необходимостью решения целого спектра задач, в томчисле гармонизации торгово-экономических отношений между двумя странами,урегулирования вопросов промышленной политики и развитием двухстороннихкооперационных связей.Напомним, 54-я сессия Парламентского собрания СоюзаБелоруссии и России состоялась в Бресте. Законодатели двух стран обсудилиактуальные вопросы сотрудничества Москвы и Минска, включая сближениязаконодательств государств.Визит российской делегации в братскую республику состоялся вканун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Законодатели двухстран возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестскаякрепость-герой".Кроме того, Вячеслав Володин провел встречу с членамиМолодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Пословам спикера, очень важно, чтобы будущие политики принимали решения, которыебудут сближать две страны. Одной из задач Молодежной палаты законодатель назвалрешение стоящих перед Москвой и Минском вопросов через парламентское измерение.