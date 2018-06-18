В городе Маркс Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего рецидивиста, который подозревается в нападении на сотрудника полиции.

В городе Маркс Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего рецидивиста, который подозревается в нападении на сотрудника полиции, передает "Интерфакс".Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, днем 16 июня пьяный мужчина угнал автомобиль одного из горожан и попытался на нем скрыться от полиции.Сотрудники ДПС догнали беглеца и пересадили его в служебный автомобиль, чтобы отвезти в райотдел "для выяснения обстоятельств".В машине злоумышленник набросился на полицейских и откусил часть уха у одного из полицейских.Как стало известно, ранее задержанный уже отбывал наказание за угон и незаконное хранение наркотиков.