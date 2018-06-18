Всего за несколько дней российское посольство в Лондоне получило более сотни просьб прислать национальный флаг. Такого спроса никто не ожидал, поэтому запасы диппредставительства опустели: больших триколоров больше нет, остались только ленточки. Соответствующее сообщение дипломатическая миссия разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего за несколько дней российское посольство в Лондоне получило более сотни просьб прислать национальный флаг. Такого спроса никто не ожидал, поэтому запасы диппредставительства опустели: больших триколоров больше нет, остались только ленточки. Соответствующее сообщение дипломатическая миссия разместила на своей странице в социальной сети Facebook.В посольстве отмечают, что обычно они получают всего по несколько просьб в неделю. Например, от школьников, которые делают доклад о России. Однако победа отечественной сборной в матче с командой Саудовской Аравии резко подстегнула спрос на триколоры, пишет агентство ТАСС.Дипломаты советуют британским предпринимателям обратить внимание на популярность, которой пользуются российские флаги, и желают удачи сборной Англии в матче с Тунисом.