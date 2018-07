Авторы одного из зарубежных блогов о кино опубликовали первые кадры со съемочной площадки девятого фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Сюжет картины разворачивается в 1969 году, она станет для знаменитого режиссера предпоследней.

Авторы одного из зарубежных блогов о кино опубликовали первые кадры со съемочной площадки девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Сюжет картины разворачивается в 1969 году, она станет для знаменитого режиссера предпоследней, сообщает SF Gate.На попавших в Сеть фото запечатлен занятый съемками Тарантино на фоне закусочной Taco Bell. Это одна из декораций будущего фильма, посвященной Чарльзу Мэнсону и убийству супруги Романа Полански Шэрон Тейт.First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef— ㅤㅤㅤ (@Trailer) 15 июня 2018 г.В новом фильме Тарантино снимутся Леонардо Ди Каприо, который сыграет стареющего актера вестернов, Аль Пачино — он предстанет в образе агента персонажа Ди Каприо, а Брэд Питт исполнит роль друга и дублера Лео. Актрису Шэрон Тейт, которую банда Мэнсона убила, когда та находилась на последнем месяце беременности, сыграет Марго Робби.Фильм "Однажды в Голливуде" должен выйти в августе 2019 года.