24 июня в Москве в седьмой раз пройдет ралли старинных автомобилей. Старт состоится от московского парка Сокольники. Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Перед гостями Bosch Moskau Klassik предстанет вся автомобильная история минувшего столетия.

24 июня в Москве вседьмой раз пройдет ралли старинных автомобилей. Старт состоится от московскогопарка "Сокольники". Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманскоесоревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Передгостями Bosch Moskau Klassik предстанет всяавтомобильная история минувшего столетия.Bosch MoskauKlassik – это российская версия знаменитого BoschBoxbergKlassik, которое уже не одно десятилетие ежегодно проходит в Германии. В 2018 году московское ралли впервые пройдетв формате фестиваля – BOSCH Classic Day.Ежегодно ретро-гонки Bosch Klassik дарят удовольствиене только участникам соревнований, но и многочисленным зрителям – ведь именноздесь гости получаютредкую возможность увидеть старинные автомобили в движении, а также оценить спортивный азарт их владельцев.гонке, которая обещает стать одним из самых зрелищных и элегантных событийгода, помимо ретро-каров с солиднойисторией, смогут также участвовать и более "молодые" автомобили, но выпущенные не позднее 1988 года. Вмероприятии примут участие полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров ."Изюминкой"праздника станут соревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов.Проходящие под руководством профессиональных судей, по правилам, максимальноприближенным к правилам "взрослого" ралли, детские гонки соберут более 2-хдесятков маленьких автомобилистов.Это будет яркий и насыщенный событиями день, веселыйпраздник под эгидой BOSCH.Программа:11:00 -12:00 торжественный старт от главного входа впарк "Сокольники".20:00 награждение победителей ралли, после которого всеавтомобили-участники выстроятся в колонну и совершат круг почета по парку"Сокольники".Также впрограмме: музыкальные выступления, соревнования "автомехаников",викторина, призовые конкурсы для зрителей и много другое.Примечательно, что Одновременнос московским, финиширует и ралли Bosch BoxbergKlassik в Германии. Проводить обасоревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным "культурныммостом" между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любятсоревнования старинных автомобилей.Имя компании Bosch вназвании ралли вовсе не случайно. Крупнейший в мире электротехнический концернс самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную рольв автоспорте. Достаточно сказать, что многие изобретения фирмы Bosch, такие каксвечи зажигания, система впрыска, усилитель тормозов и освещение первоначальнобыли опробованы на гоночных трассах и только потом появились на серийныхмоделях. Кроме того, компания Bosch занимается производством и ремонтомэлектрооборудования для автомобилей любого возраста и подобное ралли – еще одинспособ продемонстрировать надежность изделий Bosch.Вход на праздник –свободный. Фото– и видеосъемка – без ограничений.