24 июня в Москве в
седьмой раз пройдет ралли старинных автомобилей. Старт состоится от московского
парка Сокольники. Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманское
соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Перед
гостями Bosch Moskau Klassik предстанет вся
автомобильная история минувшего столетия.
24 июня в Москве в
седьмой раз пройдет ралли старинных автомобилей. Старт состоится от московского
парка "Сокольники". Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманское
соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Перед
гостями Bosch Moskau Klassik предстанет вся
автомобильная история минувшего столетия.
Bosch MoskauKlassik – это российская версия знаменитого Bosch
BoxbergKlassik, которое уже не одно десятилетие ежегодно проходит в Германии. В 2018 году московское ралли впервые пройдет
в формате фестиваля – BOSCH Classic Day.
Ежегодно ретро-гонки Bosch Klassik дарят удовольствие
не только участникам соревнований, но и многочисленным зрителям – ведь именно
здесь гости получают
редкую возможность увидеть старинные автомобили в движении, а также оценить спортивный азарт их владельцев.
В
гонке, которая обещает стать одним из самых зрелищных и элегантных событий
года, помимо ретро-каров с солидной
историей, смогут также участвовать и более "молодые" автомобили, но выпущенные не позднее 1988 года. В
мероприятии примут участие полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров .
"Изюминкой"
праздника станут соревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов.
Проходящие под руководством профессиональных судей, по правилам, максимально
приближенным к правилам "взрослого" ралли, детские гонки соберут более 2-х
десятков маленьких автомобилистов.
Это будет яркий и насыщенный событиями день, веселый
праздник под эгидой BOSCH.
Программа:
11:00 -12:00 торжественный старт от главного входа в
парк "Сокольники".
20:00 награждение победителей ралли, после которого все
автомобили-участники выстроятся в колонну и совершат круг почета по парку
"Сокольники".
Также в
программе: музыкальные выступления, соревнования "автомехаников",
викторина, призовые конкурсы для зрителей и много другое.
Примечательно, что Одновременно
с московским, финиширует и ралли Bosch BoxbergKlassik в Германии. Проводить оба
соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным "культурным
мостом" между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят
соревнования старинных автомобилей.
Имя компании Bosch в
названии ралли вовсе не случайно. Крупнейший в мире электротехнический концерн
с самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную роль
в автоспорте. Достаточно сказать, что многие изобретения фирмы Bosch, такие как
свечи зажигания, система впрыска, усилитель тормозов и освещение первоначально
были опробованы на гоночных трассах и только потом появились на серийных
моделях. Кроме того, компания Bosch занимается производством и ремонтом
электрооборудования для автомобилей любого возраста и подобное ралли – еще один
способ продемонстрировать надежность изделий Bosch.
Вход на праздник –
свободный. Фото– и видеосъемка – без ограничений.