11
и 12 июня 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошел Фестиваль русского
гостеприимства Самоварфест. Мероприятие
организовано Фондом Культура наций при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы.
11
и 12 июня 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошел Фестиваль русского
гостеприимства "Самоварфест". Мероприятие
организовано Фондом "Культура наций" при поддержке Департамента национальной
политики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы.
"Самоварфест" – это не просто
фестиваль, который собрал около 90 тысяч человек, среди которых было более 100
народов из самых разных регионов страны и соотечественников из ближнего и
дальнего зарубежья. Это история о гостеприимстве русской души, о ее традициях,
о щедрости русского народа и о неизмеримом дружелюбии, которое гости и получили
11 и 12 июня на Поклонной Горе.
"Такого фестиваля, как "Самоварфест" еще
в Москве не проводили"-, говорили гости фестиваля. 2 рекорда: 11 728 выпитых
чашек душистого чая и 10 человек, поднятых на коромысле одним русским богатырем
общим весом в 526 кг, музыкальный флешмоб, на котором 4000 человек единым хором
исполнили гимн России, 4 тысячи бесплатных эксклюзивных коллекционных открыток
с символикой "Самоварфеста", выпущенные вместе с Почтой России, выступление
знаменитых артистов, а также многочисленных представителей власти и
общественных организаций.
В рамках официальной части праздника перед гостями выступили
Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы, Ильдар Гильмутдинов, председатель
Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, Татьяна Вагина,
начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по
внутренней политике и Наталья Долгарева, президент Фонда "Культура наций",
директор Фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест". Также приехал
поздравить гостей с праздником русской души и руководитель фракции ЛДПР в
Государственной думе РФ Владимир Жириновский.
В частности, Виталий Сучков зачитал приветствие от Мэра
Москвы Сергея Собянина. "Это красочный семейный праздник, который несет в себе
объединяющее начало. Раскрывая перед гостями богатство русской культуры и
русской души, замечательные традиции гостеприимства и радушия, Фестиваль
способствует сохранению бесценного национально-культурного достояния нашей
страны, вносит большой вклад в укрепление межнациональных отношений, развитие
межрегиональных и международных связей. Каждый, кто посетит "Самоварфест",
получит заряд отличного настроения, окунется в атмосферу радости и веселья,
обретет новых друзей", – говорится в послании.
Ильдар Гильмутдинов отметил: "В нашей стране в мире, дружбе и
согласии проживают представители 193 национальностей. Только уважая культуру
других народов, каждый народ Российской Федерации может развивать собственную
культуру. С праздником! С Днем России!"
Татьяна Вагина также поздравила всех с праздником и зачитала
посетителям Фестиваля приветствие от имени Магомедсалама Магомедова,
заместителя Руководителя Администрации Президента, председателя Президиума
Совета при Президенте по межнациональным отношениям. "Фестиваль "Самоварфест" является
новым событием для Российской Федерации и только набирает свою популярность, но
уже сейчас проявляется его незаурядность, приносящая новые краски в
празднование Дня России. Особенность фестивальной программы в этом году
заключается в том, что она проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу, и
мы можем показать зарубежным гостям возможности русского широкого
гостеприимства. Убежден, что Фестиваль станет преданным хранителем многообразия
отечественной самобытной культуры, а его участники и гости – почитателями традиций
народов России", – говорится в приветственном слове.
Несмотря на непростые погодные
условия, праздник прошел ярко и насыщенно. Более чем 10 тематических площадок
на протяжении двух дней развлекали гостей мероприятия. На Фестивале можно было
сфотографироваться с уникальной инсталляцией с десятками латунных самоваров,
посетить национальные ресторанные дворики, купить экологически чистые продукты,
увидеть самобытное искусство народных умельцев, приобрести изделия мастеров
народных промыслов и весело провести время на различных мастер-классах.
С
восторгом гости Фестиваля вспоминают детскую зону, на которой наши юные
посетители смогли посмотреть игровые и кукольные спектакли лучших московских и
региональных детских театров. Посетителям Фестиваля на протяжении двух дней
помогали представители ресурсного центра "Мосволонтер", а для иностранных
гостей работал информационный туристический центр, организованный Департаментом
спорта и туризма города Москвы, где волонтеры на иностранных языках
рассказывали гостям о туристических маршрутах столицы, о площадках и программе
Фестиваля, а также о богатой культуре нашей страны.
"Самоварфест"
завершился красочным гала-концертом с участием ведущих фольклорных и
хореографических ансамблей со всей России, насладились выступлениями таких
коллективов, как "Фонограф-Джаз-Бэнд" под руководством заслуженного артиста
России Сергея Жилина и кавер-группы "Samovar Band", которая представила
зрителям с помощью самовара популярные песни в самых разных аранжировках,
исполнив их под балалайку и аккордеон. Также перед гостями выступили певец
Евгений Гор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Верхолашин,
группа духовых инструментов "Boom Brass Band", группа "Аномалия",
популярные виртуозы-инструменталисты: балалаечник Роман Бузылев и аккордеонист
Максим Токаев и другие.
Обращаясь со сцены к гостям
праздника, Наталья Долгарева отметила: "Мир и дружба в нашей стране – это
прекрасно, потому что нас объединяют 193 национальности. У нас есть возможность
показать нашу огромную страну от Калининграда до Владивостока через культуру,
танцы, национальную кухню. Чай на Руси всегда согревал не только тело, но и
душу!"
"Самоварфест" – это не просто
фестиваль. Теперь это традиция российского народа, которая из года в год будет
демонстрировать всю широкую и гостеприимную душу нашей многонациональной России.