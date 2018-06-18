11 и 12 июня 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошел Фестиваль русского гостеприимства Самоварфест. Мероприятие организовано Фондом Культура наций при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы.

11и 12 июня 2018 года в Парке Победы на Поклонной горе прошел Фестиваль русскогогостеприимства "Самоварфест". Мероприятиеорганизовано Фондом "Культура наций" при поддержке Департамента национальнойполитики и межрегиональных связей и Департамента культуры города Москвы."Самоварфест" – это не простофестиваль, который собрал около 90 тысяч человек, среди которых было более 100народов из самых разных регионов страны и соотечественников из ближнего идальнего зарубежья. Это история о гостеприимстве русской души, о ее традициях,о щедрости русского народа и о неизмеримом дружелюбии, которое гости и получили11 и 12 июня на Поклонной Горе."Такого фестиваля, как "Самоварфест" ещев Москве не проводили"-, говорили гости фестиваля. 2 рекорда: 11 728 выпитыхчашек душистого чая и 10 человек, поднятых на коромысле одним русским богатыремобщим весом в 526 кг, музыкальный флешмоб, на котором 4000 человек единым хоромисполнили гимн России, 4 тысячи бесплатных эксклюзивных коллекционных открытокс символикой "Самоварфеста", выпущенные вместе с Почтой России, выступлениезнаменитых артистов, а также многочисленных представителей власти иобщественных организаций.В рамках официальной части праздника перед гостями выступилиВиталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики имежрегиональных связей города Москвы, Ильдар Гильмутдинов, председательКомитета Государственной Думы РФ по делам национальностей, Татьяна Вагина,начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ повнутренней политике и Наталья Долгарева, президент Фонда "Культура наций",директор Фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест". Также приехалпоздравить гостей с праздником русской души и руководитель фракции ЛДПР вГосударственной думе РФ Владимир Жириновский.В частности, Виталий Сучков зачитал приветствие от МэраМосквы Сергея Собянина. "Это красочный семейный праздник, который несет в себеобъединяющее начало. Раскрывая перед гостями богатство русской культуры ирусской души, замечательные традиции гостеприимства и радушия, Фестивальспособствует сохранению бесценного национально-культурного достояния нашейстраны, вносит большой вклад в укрепление межнациональных отношений, развитиемежрегиональных и международных связей. Каждый, кто посетит "Самоварфест",получит заряд отличного настроения, окунется в атмосферу радости и веселья,обретет новых друзей", – говорится в послании.Ильдар Гильмутдинов отметил: "В нашей стране в мире, дружбе исогласии проживают представители 193 национальностей. Только уважая культурудругих народов, каждый народ Российской Федерации может развивать собственнуюкультуру. С праздником! С Днем России!"Татьяна Вагина также поздравила всех с праздником и зачиталапосетителям Фестиваля приветствие от имени Магомедсалама Магомедова,заместителя Руководителя Администрации Президента, председателя ПрезидиумаСовета при Президенте по межнациональным отношениям. "Фестиваль "Самоварфест" являетсяновым событием для Российской Федерации и только набирает свою популярность, ноуже сейчас проявляется его незаурядность, приносящая новые краски впразднование Дня России. Особенность фестивальной программы в этом годузаключается в том, что она проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу, имы можем показать зарубежным гостям возможности русского широкогогостеприимства. Убежден, что Фестиваль станет преданным хранителем многообразияотечественной самобытной культуры, а его участники и гости – почитателями традицийнародов России", – говорится в приветственном слове.Несмотря на непростые погодныеусловия, праздник прошел ярко и насыщенно. Более чем 10 тематических площадокна протяжении двух дней развлекали гостей мероприятия. На Фестивале можно былосфотографироваться с уникальной инсталляцией с десятками латунных самоваров,посетить национальные ресторанные дворики, купить экологически чистые продукты,увидеть самобытное искусство народных умельцев, приобрести изделия мастеровнародных промыслов и весело провести время на различных мастер-классах.восторгом гости Фестиваля вспоминают детскую зону, на которой наши юныепосетители смогли посмотреть игровые и кукольные спектакли лучших московских ирегиональных детских театров. Посетителям Фестиваля на протяжении двух днейпомогали представители ресурсного центра "Мосволонтер", а для иностранныхгостей работал информационный туристический центр, организованный Департаментомспорта и туризма города Москвы, где волонтеры на иностранных языкахрассказывали гостям о туристических маршрутах столицы, о площадках и программеФестиваля, а также о богатой культуре нашей страны."Самоварфест"завершился красочным гала-концертом с участием ведущих фольклорных ихореографических ансамблей со всей России, насладились выступлениями такихколлективов, как "Фонограф-Джаз-Бэнд" под руководством заслуженного артистаРоссии Сергея Жилина и кавер-группы "Samovar Band", которая представилазрителям с помощью самовара популярные песни в самых разных аранжировках,исполнив их под балалайку и аккордеон. Также перед гостями выступили певецЕвгений Гор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Верхолашин,группа духовых инструментов "Boom Brass Band", группа "Аномалия",популярные виртуозы-инструменталисты: балалаечник Роман Бузылев и аккордеонистМаксим Токаев и другие.Обращаясь со сцены к гостямпраздника, Наталья Долгарева отметила: "Мир и дружба в нашей стране – этопрекрасно, потому что нас объединяют 193 национальности. У нас есть возможностьпоказать нашу огромную страну от Калининграда до Владивостока через культуру,танцы, национальную кухню. Чай на Руси всегда согревал не только тело, но идушу!""Самоварфест" – это не простофестиваль. Теперь это традиция российского народа, которая из года в год будетдемонстрировать всю широкую и гостеприимную душу нашей многонациональной России.