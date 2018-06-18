В Якутии с трудом поднявшийся на борт парома пьяный капитан после гневных замечаний пассажиров благополучно посадил вверенное ему плавстредство на мель, так что добраться до берега Лены они смогли только спустя несколько часов и на других лодках.

В Якутии с трудом поднявшийся на борт парома пьяный капитан после гневных замечаний пассажиров "благополучно" посадил вверенное ему плавстредство на мель, так что добраться до берега Лены они смогли только спустя несколько часов и на других лодках. Появление на рабочем месте еле ворочавшего языком шкипера сняли на видео.Паром прибыл в Олеминск с часовым опозданием и вскоре должен был отправиться в Заречный."Сегодня, 18 июня, в час дня паром подошел с опозданием в Заречный. Никто ничего не объяснил, немного погодя привел под руки пьяного капитана другой пьяный капитан речпорта Боровиков Е.", — поведал один из пассажиров.На сделанных кадрах видно, что шкипер практически не держался на ногах, что, впрочем, не помешало отчалить от берега. По Лене, как уверяют купившие билеты жители Заречного, паром шел зигзагами. Попытки дозвониться до диспетчера речного порта успехом не увенчались — никто так и не взял трубку.Положение, как это ни странно звучит, спасла отмель, на которую и налетел паром. Пассажирам пришлось прождать около часа в ожидании помощи, но до берега они добрались целыми и невредимыми.Информации о том, были ли приняты какие-то меры к вставшему за штурвал пьяному капитану, не сообщается.