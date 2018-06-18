Супруга американского лидера Меланья Трамп обрушилась на мужа с жесткой критикой. Она заявила, что не может смотреть на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.

Супруга американского лидера Меланья Трамп обрушилась на мужа с жесткой критикой. Она заявила, что "не может смотреть" на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.Судя по всему, президентская чета страдает от разногласий не только в личной жизни. Так, Меланья Трамп выразила недовольство профессиональной деятельностью мужа, а также проводимой им политикой.Супруга президента убеждена, что Америка нуждается в миграционной реформе. Она подчеркнула, что законы, безусловно, должны исполняться, но при этом в стране необходимо "править сердцем", передает CNN.Ранее Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, из которых в страну прибывают мигранты. По его мнению, в США должны стремиться к тому, чтобы в страну прибывали люди из таких государств, как Норвегия.Напомним, что с апреля по май 2018 года около двух тысяч детей были разлучены с 1940 взрослыми нелегальными мигрантами в США. Это происходит по той причине, что родителей власти страны задерживают, а применять санкции к детям за это правонарушение нельзя.Мигранты, пересекающие американские границы, последнее время подвергаются особому давлению со сторону властей США. Так, глава Министерства юстиции Соединенных Штатов Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегалов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения они рискуют целостностью своих семей.