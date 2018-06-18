Хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский Зенит Аксель Витсель выйдет на поле с первых минут в первом матче бельгийской команды на чемпионате мира в России против панамских футболистов.

Хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский "Зенит" Аксель Витсель выйдет на поле с первых минут в первом матче бельгийской команды на чемпионате мира в России против панамских футболистов.Компанию ему составят Тибо Куртуа, Дедрик Боята, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Томас Менье, Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра-Карраско, Дрис Мертенс, Эден Азар и Ромелу Лукаку.В стартовом составе сборной Панамы оказались Хайме Пенедо, Фидель Эскобар, Микаэль Мурильо, Роман Торрес, Габриэль Гомес, Блас Перес, Эдгар Барсенас, Армандо Купер, Эрик Дэвис, Анибаль Годой и Хосе Луис Родригес.Встреча представителей группы G пройдет 18 июня в Сочи. Игра между бельгийскими и панамскими футболистами начнется в 18:00 по московскому времени.